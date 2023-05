«C’est une erreur quand même assez grave»: notre consultant arbitrage Stéphane Bréda revient sur la phase polémique lors de Standard – La Gantoise

Notre consultant arbitrage Stéphane Bréda reste perplexe sur les événements de la 48e minute… ou du moins sur la décision finale de M. Boterberg (but d’Orban annulé et reprise balle à terre dans le camp gantois).

« D’abord, je pense qu’il n’y a pas de penalty sur Renaud Emond, il s’agit d’un contact fortuit à la sortie de l’intervention du défenseur gantois (NDLR : Piatkowski), un simple fait de jeu. Ce qui se passe ensuite est incompréhensible. L’arbitre ne regarde pas Emond et ne peut pas dire qu’il siffle en se disant qu’il y a une blessure grave, comme le règlement le permet notamment dans les contacts avec la tête. M. Boterberg arrête sa course… mais cela ne peut pas être non plus à cause du VAR qui aurait attendu le premier arrêt de jeu. La seule explication que je peux donner est celle du coup de sifflet intempestif. S’il a sifflé, il est bien obligé de reprendre par une balle à terre. C’est une erreur quand même assez grave : heureusement, Gand gagne tout de même 1-2 mais sur le moment, on prive les Buffalos du 0-2. Finalement, cela énerve tout le monde et Alzate est exclu pour deux cartes jaunes, justifiées puisque la première était « orange » selon moi. Tout part de cette décision à laquelle je ne trouve aucune logique. »