Abattoir d’Anderlecht: la députée Victoria Austraet dit «stop à l’opacité de ce lieu»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les abattoirs font la une ces dernières années et les mauvais traitements subis par les animaux sont dénoncés. Ces informations sont parvenues au grand public grâce au système des enregistrements.

C’est dans cette logique que la députée Victoria Austraet veut rendre les abattoirs plus transparents. « L’abattage est aujourd’hui une question éthique largement débattue dans notre société. Il faut faire un effort de transparence sur cet acte. L’expérience montre que les traitements les plus cruels se déroulent à l’abri des regards. »