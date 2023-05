MERCATO P2C | L’Athènes Ressaix frappe fort en attirant une nouvelle recrue de choix!

Sixième du défunt championnat de P2C, l’Athènes Ressaix bâtit un effectif pour être encore plus compétitif la saison prochaine. Plusieurs renforts nous ont déjà été annoncés et cela ne devrait pas s’arrêter.

On vient ainsi d’apprendre une nouvelle arrivée et non des moindres : Quentin Dusewoir (26 ans) évoluera chez les Spartiates la saison prochaine. Actif à la RUS Binche cette saison, il s’est régulièrement montré décisif lorsqu’il évoluait avec l’équipe B, en P3C (11 buts en 27 matches), mais a aussi fait plusieurs apparitions (6) avec l’équipe A, qui réalise une belle saison en D2 ACFF.