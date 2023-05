Lois Openda, Romelu Lukaku, Koen Casteels… Notre top 3 et flop 3 des Diables rouges de ce week-end (vidéos)

Notre top 3 Lois Openda

Lens s’est imposé face à l’Olympique de Marseille samedi (2-1), avec un but de Lois Openda (son 19e de la saison), pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. Les Sang et Or reprennent ainsi la deuxième place du championnat de France, avec deux points d’avance sur les Marseillais.

Seko Fofana (42e) et Loïs Openda (60e) ont porté les Lensois aux commandes. Le but de Dimitri Payet pour l’OM à la 88e est intervenu trop tard, c’était juste avant la sortie d’Openda. Avec trois réalisations et une passe décisive lors de ses trois dernières sorties, ce dernier est décidément en très grande forme.

Kevin De Bruyne KDB is back ! Revenu de blessure, Kevin De Bruyne était titulaire dans l’entrejeu de Manchester City lors de la victoire face à Leeds (2-1). Les hommes de Pep Guardiola ont rapidement pris les commandes de la rencontre avec un doublé de Gundogan, sur un double assist de Mahrez, dans la première demi-heure de jeu (27e, 29e). En seconde période, Leeds se donnait un espoir de retour dans le match sur un but de Rodrigo (85e) alors que City avait raté l’occasion de faire 3-0 une minute avant sur un penalty manqué de Gundogan. De son côté, Kevin De Bruyne ne s’est pas contenté d’effectuer son grand retour dans le groupe des Skyblues. Le capitaine de notre sélection nationale est passé tout près d’offrir un nouvel assist à Erling Haaland. D’une superbe remise à l’aveugle, le Belge a parfaitement servi son coéquipier norvégien, qui n’a toutefois pas réussi à cadrer sa frappe… Romelu Lukaku L’Inter a décroché une victoire sur le terrain de l’AS Rome (0-2) dans le cadre de la 34e journée de Serie A samedi après-midi. Avec ce résultat, les ’Nerazzuri’ repassent devant leur rival milanais et prennent la quatrième place. L’ouverture du score est tombée peu après la demi-heure de jeu sur un but de Dimarco, parfaitement servi dans le rectangle par Dumfries (34e). Romelu Lukaku, titulaire pour ce match, s’est illustré en inscrivant le deuxième but de son équipe à un quart d’heure du terme (74e). Notre flop 3 Koen Casteels et Sebastiaan Bornauw Le Borussia Dortmund a mis sur pied un feu d’artifice (6-0) contre Wolfsburg dimanche dans le cadre de la 31e journée de la Bundesliga. Au classement, les Borussen, sans Julien Duranville et Thomas Meunier, blessés, occupent la deuxième position avec 64 points, un de moins que le Bayern Munich. Wolfsburg est septième avec 46 points, à deux longueurs de la 6e place donnant droit à un ticket européen. Titulaires avec les Loups, Koen Casteels et Sebastiaan Bornauw ne se faisaient plus d’illusions à la mi-temps puisque Karim Adeyemi (14e), Sebastien Haller (28e) et Donyell Malen (37e) avaient fait le trou. Jude Bellingham (54e) et Adeyemi (59e), qui a profité d’une perte de balle de Bornauw, ont encore gonflé la note. Bien qu’Adeyemi ait manqué un penalty (65e), Dortmund a ajouté un nouveau but par Bellingham (87e). Johan Bakayoko Le PSV Eindhoven a ramené trois points de son déplacement au Sparta Rotterdam (0-1) lors de la 31e journée d’Eredivisie aux Pays-Bas samedi soir. Grâce à cette victoire, le club d’Eindhoven conforte sa deuxième place avec 68 points mais reste à cinq longueurs du leader Feyenoord, qui compte un match de moins.