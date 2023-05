Le dernier classement ATP a été dévoilé: David Goffin quitte officiellement le top 100, Carlos Alcaraz sur le point de reprendre la première place

Éliminé samedi en demi-finale du Challenger d’Aix-en-Provence, Goffin n’a pas réussi à conserver sa place dans le top-100 mondial. Il recule de la 95e à la 107e position. La dernière fois qu’il ne figurait pas dans les 100 meilleurs joueurs du monde, c’était le 7 juillet 2014 avec une 106e place à l’ATP. Goffin devra rapidement regagner des places s’il veut éviter de passer par les qualifications de Wimbledon. Le tableau principal du Grand Chelem londonien sera établi sur base du classement ATP du 22 mai.

Le Serbe Novak Djokovic trône toujours en tête du classement mondial, mais risque de perdre d’ici peu cette position au profit de Carlos Alcaraz, vainqueur dimanche du tournoi de Madrid pour la deuxième année de suite. Le jeune Espagnol, qui ne compte que 5 points de retard sur le Serbe, doit simplement jouer un match lors du prochain tournoi, à Rome, pour reprendre la première place. Et ce parce que Djokovic s’était imposé l’an passé dans la capitale italienne et ne peut gagner aucun point supplémentaire, tandis qu’Alcaraz était absent l’an passé et n’a aucun point à défendre. Derrière eux, on retrouve toujours, dans cet ordre, le Russe Daniil Medvedev, le Norvégien Casper Ruud et le Grec Stefanos Tsitsipas. Le seul changement dans le top-10 concerne Taylor Fritz, désormais 9e, et Felix Auger-Aliassime, 10e, qui ont inversé leurs positions.