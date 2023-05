L’horreur: quelques jours après avoir emménagé, Amber découvre une horde de serpents dans les murs de sa nouvelle maison, «j’étais en train de défaire mes bagages quand soudain…»

de videos

Amber s’exprime à ce sujet auprès de FOX31 : « J’étais en train de défaire mes bagages ici et un de mes chiens s’est accroupi et a commencé à marcher très lentement vers ce coin. J’étais comme, « Qu’est-ce qu’il y a, mon pote ? ». Je pensais que c’était peut-être une araignée. Je me suis approchée, j’ai vu le serpent se glisser sur le mur (…) J’ai commencé à regarder et il y avait de plus en plus de serpents. Je ne sais pas si je peux vivre ici en paix. Je suis pétrifiée ».