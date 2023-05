FIFA Ultimate Team c’est terminé: EA Sports a pris une grosse décision pour son nouveau jeu de foot «EAFC»

Dites adieu à FIFA Ultimate Team. Le célèbre mode de jeu de construction d’équipes à base de carte ne fera pas partie du nouveau jeu d’EA Sports. Du moins pas sous ce nom. Pour rappel, après des années de collaboration, EA et la Fédération internationale de football amateur (Fifa) vont désormais suivre des chemins séparés.

On le sait, l’éditeur de jeux vidéo va poursuivre son aventure dans le football avec un nouveau « EA Sports FC ». Et cela implique aussi un changement pour le célèbre mode de jeu : l’année prochaine, les joueurs ne devront plus dire « FIFA Ultimate Team » mais « Football Ultimate Team ». Bonne nouvelle pour les puristes, cela permet de garder la contradiction « FUT », comme le souligne @fandefut sur Twitter.