Mondiaux de Doha | Avec le Liégeois Malik Umayev, la relève du judo belge est là

A un peu plus d’un an des Jeux de Paris, il s’avance avec envie mais prudence vers cette étape qatarie qui peut lui permettre d’engranger pas mal de points pour sa première qualification olympique. Quelques soucis au genou et au mollet l’ont laissé sur le flanc depuis le mois de décembre et sa dernière sortie au Grand Chelem de Tokyo, où il avait terminé cinquième, un bon mois après avoir décroché le bronze lors du Grand Chelem de Bakou. Et plutôt que de forcer les choses, il a préféré prendre son temps pour revenir à la surface.

Umayev a, il faut le dire, collectionné les tuiles depuis la fin 2020 : une déchirure du ligament externe du genou droit d’abord, une rupture des croisés du genou gauche suivie d’une opération ensuite, avant cette dernière déchirure partielle du ligament croisé postérieur accompagnée d’une contracture au mollet. Les risques du métier de judoka surtout quand, comme lui, on privilégie le spectacle et la prise de risques avec son « spécial », le sode-tsumi-komi-goshi, un mouvement d’épaule qu’il lui arrive de lancer à genoux. « Je me laisse emporter parce que je veux tout gagner. Avant, je le lançais un peu n’importe quand ; maintenant, je le prépare mieux ! »

« C’est un planteur », indique Fabrice Flamand, son entraîneur à Visé. « Malik est très doué et a d’énormes qualités d’explosivité dont il se sert dans son judo, parfois au risque de se blesser. Cela fait de lui quelqu’un d’imprévisible, qui peut battre tout le monde dans un bon jour. » « Il attaque parfois un peu trop », confirme Cédric Taymans, le directeur sportif francophone. « Il est fougueux et audacieux dans son judo ; il me fait penser à Toma Nikiforov. »

Comme le Schaerbeekois, Malik Umayev, trahi par son nom, a des origines orientales. Né à Grozny en 2000, il est arrivé de Tchétchénie trois ans plus tard avec ses parents et sa sœur aînée du côté de Herstal. Un an plus tard, il était déjà sur les tatamis du club de la ville, à l’instigation de son oncle. Avant de filer du côté de Visé à 17 ans et d’y prendre une autre dimension. « Je n’ai jamais représenté que la Belgique à l’international », dit-il, maintenant qu’il possède la double nationalité belge et russe. « Ma première sélection, c’était en 2017 pour le Festival olympique de la jeunesse européenne, à Györ. Mais j’ai encore de la famille en Tchétchénie, où je suis souvent retourné et j’ai grandi avec les coutumes et les principes de là-bas. Je parle russe et tchétchène et je suis musulman pratiquant. J’essaie de jeûner en période de ramadan, mais quand ce n’est pas possible, à cause des stages ou des compétitions, je rattrape un peu plus tard. »

Des moins de 73 aux moins de 81 kg, et retour

Le poids, il jongle avec depuis quelques années. Après sa première blessure, survenue en novembre 2020, pendant laquelle il avait accumulé quelques kilos excédentaires, il a tenté l’aventure en moins de 81 kg, où se nichaient pourtant Matthias Casse et Sami Chouchi. Mais s’il est parvenu à y conquérir une troisième place en Grand Chelem, à Antalya, en avril 2022, il a fait machine arrière. « Je restais trop léger, je ne parvenais pas à dépasser les 78-79 kilos et je devais affronter des gars qui, avant leur régime, en faisaient dix de plus que moi », explique-t-il. « J’arrachais plus difficilement, je m’épuisais beaucoup plus. Les diététiciens qu’on a consultés ont dit qu’il valait mieux redescendre en moins de 73 kg, ce que j’ai décidé de faire jusqu’aux Jeux de Paris. Mais ils m’ont bien dit que pour y arriver, je devrai observer une hygiène de vie irréprochable. »