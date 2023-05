En mai, l’Afropolitan Festival mettra l’afrofuturisme à l’honneur à Bozar, à Bruxelles

L’Afropolitan Festival rempile pour sa sixième édition au Palais des Beaux-Arts. Cette année, l’événement célèbrera l’afrofuturisme et son héritage dans le monde de l’art. Du 19 au 21 mai, Bozar accueillera donc en plus de son exposition Afropolitan plusieurs concerts, rencontres culturelles, projections de films et ateliers créatifs et familiaux.

Le festival réunit des artistes issus de la diaspora africaine belge et internationale qui s’inspirent de l’afrofuturisme dans leur travail, comme la chanteuse Rokia Koné, la chanteuse, compositrice, danseuse et performeuse Reinel Bakole ou encore l’écrivaine plusieurs fois récompensée Léonora Miano.