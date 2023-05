Un vol et une tentative de vol avec effraction à Malmedy: la police suspecte la même bande

Les Malmédiens doivent garder l’œil ouvert : un vol avec effraction a eu lieu ce samedi 6 mai à Malmedy, Route Saint-Donat, entre 22h45 et 23h. « Deux personnes sont en cause », indique la police de la zone Stavelot-Malmedy. « Ils ont pénétré dans la propriété par une barrière et ont fracturé une porte coulissante à l’arrière de l’habitation. »

Lire aussi Lutte contre la toxicomanie, contrôles des smartphones dans les écoles, transports en commun dans les campagnes… sont les priorités des Verviétois en vue des élections de 2024

Le propriétaire n’a pas su être recontacté, le préjudice est donc encore indéterminé. « La fouille a été sommaire », explique la police, « ils ont peut-être été dérangés. »