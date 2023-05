Les bookmakers ne donnent pas beaucoup de chance à la Belgique à l’Eurovision: qu’en pense Gustaph? «C’est vrai…»

Oui, depuis que je suis enfant. Quand j’avais 7 ans, en 1987, j’ai vu Johnny Logan gagner avec « Hold me now ». Dès ce moment-là, j’ai été fasciné par l’Eurovision, jusqu’à l’obsession.

Lire aussi «On avait pour ordre de perdre»: un ancien patron de la RTBF révèle qu’il ne pouvait pas faire gagner la Belgique à l’Eurovision (vidéo)

De quoi parle votre chanson, « Because of you » ?

De l’acceptation de soi, en remerciant les gens qui vous ont aidé à vous accepter. Je suis queer et quand je chante, je pense à ces personnes, même si c’est une chanson qui se veut universelle : on peut remercier sa famille, ses amis, ses parents, ses enfants. C’est un morceau qui peut célébrer tous les types de personnes, qui pourrait être joué à la gay pride, mais aussi à la radio. C’est une chanson qui est juste joyeuse et qui remercie la famille que vous avez choisie de vous avoir amené là où vous en êtes. Je pense à mes trois choristes, qui sont mes meilleures amies et qui m’ont poussé à être moi-même sur scène quand je craignais d’être trop exubérant. Il y a aussi mon mari, qui s’occupe de tout ce qui est visuel : mes photos, mes vidéos… Je suis chanceux !

Le fait d’être gay et que l’Eurovision soit suivi par un large public de la communauté LGBTQI+, c’est un avantage ?

Oui, même si ce n’est pas une tactique de ma part. Mais c’est clair que la communauté gay suit ce concours. L’Eurovision a permis de faire avancer les mentalités avec des artistes comme Dana International ou Conchita Wurst alors que c’est un événement grand public.

Lire aussi Eurovision 2023: quels sont les pays qui ont le plus de chance de l’emporter? Et la Belgique dans tout ça?

Il paraît qu’à vos débuts, il y a plus de vingt ans, on vous conseillait de ne pas révéler votre homosexualité ?

J’ai signé mon premier contrat à 17 ans. J’ai directement fait un tube. Mais la maison de disques me conseillait de ne pas dire que j’étais gay, sans pour autant dire que je ne l’étais pas. Il fallait entretenir un mystère. J’avais l’impression qu’en ayant du succès, je ne pouvais pas être qui je suis.

Une de vos marques de fabrique, ce sont vos chapeaux et casquettes. Vous en avez combien ?

Une quarantaine. C’est une manière de me distinguer. Et en même temps, ça m’évite de devoir me préoccuper de mes cheveux.

Vous avez déjà fait deux fois l’Eurovision, mais en tant que choriste, avec Sennnek en 2018 et Hooverphonic en 2021. Ça vous donne un avantage ?

Oui, car je sais comment se passent les répétitions, ce qu’on doit faire, comment gérer tout ça. Je suis mieux préparé.

Les bookmakers ne vous donnent pas beaucoup de chances…

Sur l’ensemble des candidats, c’est vrai. Par contre, pour la demi-finale, on me met dans les dix qualifiés. (Longtemps placé dixième de la seconde demi-finale par les bookmakers, Gustaph est désormais septième, à quelques heures du show. Seuls les dix premiers seront qualifiés pour la finale.)