Le traditionnel repas des Aînés organisé par la Ville de Walcourt aura lieu le mardi 16 mai à la salle « la Silène » à Silenrieux (Cerfontaine) à partir de 12h.

Le repas sera offert (boissons non-comprises) et l’animation musicale sera assurée. Cette activité est réservée aux plus de 55 ans de l’entité de Walcourt. Réservation obligatoire au 071/61.02.78, pour ce 9 mai au plus tard.