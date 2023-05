«Crise à Deepwater Horizon»: des bombes à retardement sur RTL club

Le 20 avril 2010, dans le golfe du Mexique, la plateforme pétrolière Deepwater Horizon explosait subitement, tuant onze personnes et causant un incendie gigantesque et une désastreuse marée noire. Comment a-t-elle pu se produire ?

Très classique dans sa forme, le film catastrophe de Peter Berg avec Mark Wahlberg diffusé ce soir nous fait vivre l’événement de l’intérieur. Une catastrophe humaine, écologique et économique qui risque bien de n’être pas unique. Car, à l’heure où les énergies fossiles sont de plus en plus contestées, où l’électricité est brandie comme une alternative durable, les géants de l’industrie pétrolière doivent en plus faire face au vieillissement de ces plateformes.