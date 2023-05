Psychologue, réseaux sociaux, premier face-à-face...: comment les candidats de «L’amour est dans le pré» se préparent-ils aux tournages?

Le speed dating est une étape importante pour les agriculteurs qui rencontrent pour la première fois les prétendantes. «C’est à eux de se préparer au mieux. Si certaines personnes sont angoissées et ont peur des blancs, on leur suggère de noter des questions. Cette méthode peut les rassurer afin de retomber sur leurs pattes, de revenir sur des détails qui étaient importants à leurs yeux et qu’elles auraient oubliés dans l’effervescence.»

«S’il y a des choses qui vont au-delà de nos compétences, on les renvoie vers un psychologue qui pourra les aider à franchir certaines périodes plus compliquées », conclut Julie Netens. «Il s’agit d’une personne objective et extérieure à la production. Les questions que les candidats posent à ce psy sont confidentielles, nous n’y assistons pas. On essaie juste de savoir si tout va bien, s’il y a un souci à se faire ou pas.»