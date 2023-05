Que révèle le compte Instagram de Paola Locatelli, Lina dans la série «Jusqu’ici tout va bien»?

Italienne et Cap-Verdienne d’origine, Paola a très tôt été attirée par les caméras et les réseaux. À 12 ans déjà, elle publie des vidéos sur YouTube, et s’y fait un nom. Elle fait partie de cette génération ultra-connectée exposée au cyberharcèlement. C’est d’ailleurs avec une vidéo dans laquelle elle avoue manger ses ongles de pieds, ce qui lui vaudra de se faire harceler à l’école et sur Internet, qu’elle fera le buzz. Sa vengeance : sa carrière vertigineuse ! Elle est aujourd’hui égérie de Puma, et les marques se battent pour elle. Elle a même créé son propre parfum avec Louis Vuitton !

C’est logiquement sur TikTok et Instagram que Paola Locatelli va exploser. Sa beauté est un don qu’elle met à profit pour sa passion : la mode. Son Insta permet de voir grandir la femme et sa carrière. Ce qui ne l’empêche pas de s’afficher en Crocs !