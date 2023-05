La fin de la Seconde Guerre Mondiale a été commémorée à Bruxelles

«Le 8 mai 1945 était la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale, au lendemain de la reddition sans condition de l’Allemagne nazie», a rappelé un responsable militaire au début de la cérémonie. «Ce jour-là, les armes se sont tues, mais le 8 mai signifie plus qu’une commémoration. Il signifie aussi la chute d’un régime qui a violé les valeurs démocratiques et les droits de l’Homme. Cette journée symbolise l’amitié entre les peuples et les valeurs de liberté et de paix.»

Plusieurs ambassadeurs étrangers, le général Thierry Vandeveld en tant que représentant du Roi, le ministre de la Justice et de la Mer du Nord Vincent Van Quickenborne, la présidente de la Chambre des représentants Éliane Tillieux, la présidente du Sénat Stéphanie D’Hose, le vice-chef de la Défense, le général Marc Thys, et des représentants politiques bruxellois étaient présents au protocole. La Musique royale des Guides s’est chargée de l’animation sonore. Les militaires du 1/3 Bataillon de Lanciers de Marche-en-Famenne ont formé la haie et le peloton d’honneur.

Un ancien combattant a également pris la parole pour raconter ce qu’il a vécu durant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. Trois jeunes lui ont emboîté le pas. Le représentant du Roi a ensuite déposé une gerbe de fleurs au nom des souverains avant qu’une minute de silence ne soit observée. Il a ensuite été imité par Stéphanie D’Hose, Eliane Tillieux, les ambassadeurs et d’autres représentants.