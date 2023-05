La commune de Forest lance un appel à projet à destination des musiciens et horeca forestois

Le Brass Centre culturel de Forest se joindra également aux festivités et proposera une soirée de concerts gratuits le 23 juin entre 18h et 02h.

« Comme chaque année, nous souhaitons que la fête de la musique soit dignement célébrée dans notre commune avec une programmation riche et variée, ce notamment grâce à la collaboration avec le Brass. En parallèle, nous souhaitons aussi élargir l’offre de concerts aux différents quartiers de notre commune et mettre en valeur nos musiciens et horeca forestois, d’où le lancement de ce nouvel appel à projet », déclare Charles Spapens (PS), 1er échevin de la Culture et des Commerces.