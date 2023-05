Guerre en Ukraine: la Commission européenne a proposé une nouvelle série de sanctions contre la Russie

Comme l’a confirmé le porte-parole en chef Eric Mamer, l’accent devrait être mis sur la bonne application des sanctions déjà édictées et le fait d’en éviter les contournements. La Commission cherche entre autres à empêcher que des produits dont l’Europe a interdit l’exportation vers la Russie, comme certains biens à double usage ou des technologies et machines de pointe, ne trouvent leur chemin vers Moscou et contribuent à l’effort de guerre du Kremlin via des intermédiaires dans des pays tiers.