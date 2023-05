Vous faites vos courses en France pour économiser de l’argent? Certains produits sont pourtant moins chers en Belgique!

Dans ce contexte, de nombreux Belges décident de faire leurs courses à l’étranger, comme en France. Pour vérifier si cela était vraiment intéressant, Testachats a comparé les prix de 162 produits en Belgique, France, Pays-bas et Luxembourg. Il en ressort que bien que l’on puisse réaliser 9 % d’économies en moyenne en France, certains produits demeurent moins chers en Belgique, en particulier les produits premier prix et les produits frais. de videos Une inflation record Les prix dans les rayons des supermarchés se sont envolés ces derniers mois. Selon le panier de Testachats, l’inflation dépasse les 20 % pour le mois d’avril. La Belgique se situe dans le peloton de tête des pays connaissant l’inflation la plus élevée. Dans ce contexte, certaines personnes préfèrent faire leurs courses à l’étranger. Pour vérifier si cela était réellement plus intéressant, Testachats a constitué un panier de 162 produits de base et a comparé leurs prix moyens en Belgique, France, Pays-Bas et Luxembourg.

9 % d’économie en moyenne sur vos courses en France Pour celles et ceux qui vivent à la frontière française ou qui profitent des vacances ou d’un week-end prolongé pour se rendre dans l’Hexagone, il pourrait s’avérer intéressant de ramener certains produits. En moyenne, Testachats a calculé que l’on pouvait économiser 9 % sur son panier hebdomadaire, mais que cela peut monter jusqu’à 19 % si l’on achète des marques internationales. La différence la plus importante concerne les produits céréaliers ainsi que les produits laitiers (34 %). Il est également préférable d’aller en France pour les conserves et autres produits alimentaires. Pour les produits qui ont une longue durée de conservation comme les boissons, cela peut valoir la peine de remplir sa valise : on peut économiser en moyenne 13 % sur les boissons non-alcoolisées, mais cette économie grimpe à 64 % en moyenne pour une bouteille d’Evian 1,5L.

Des marques internationales plus avantageuses chez nos voisins En moyenne, nous payons plus cher pour les marques internationales en Belgique, par rapport aux autres pays. À une exception près : elles sont encore plus chères aux Pays-Bas. Les produits d’entretien et les produits d’hygiène de marque internationale sont les moins chers en Allemagne. La bière et les boissons alcoolisées sont les moins chères au Luxembourg (-27 %).

Certains produits moins chers en Belgique « De manière générale, la France est moins chère sur les 162 produits que nous avons analysés par rapport au Luxembourg, à l’Allemagne, aux Pays-Bas et à la Belgique. Mais, toutes vos courses ne sont pas bonnes à effectuer à l’étranger parce que nous restons compétitifs sur un large éventail de produits, en particulier les produits premier prix qui sont 7 % moins chers qu’en France » explique Julie Frère, porte-parole de Testachats. Certains produits de marques distributeurs sont également moins chers, ainsi que les produits frais tels que les fruits et légumes (16 % moins chers que la France), le poisson (11 %), et la viande (8 % moins chère qu’en France ; 38 % moins chère qu’en Allemagne). Pour les produits d’épicerie, l’huile d’olive, de tournesol ou encore la pâte à tartiner sont moins chers chez nous, et la différence avec la France pour les produits d’épicerie de manière générale est très faible (1 %).