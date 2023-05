Un adversaire de Remco Evenepoel désespère au Giro: «Je ne suis pas impressionné, déjà en junior, il écrasait les courses»

Remco Evenepoel a frappé un grand coup samedi en écrasant la concurrence lors du contre-la-montre d’ouverture du Giro pour s’offrir, d’entrée, le maillot rose.

de videos

Mais l’actuel porteur du maillot de meilleur grimpeur, le Français Paul Lapeira, a admis qu’il n’était pas surpris par le niveau du champion du monde sur les routes italiennes. « Remco, on a le même âge donc en junior, il nous a déjà bien fait souffrir », a-t-il déclaré au micro de la RBTF. « Je ne suis pas impressionné. Quand on voit à quel point il était fort en junior et il écrasait nos courses, je ne suis pas surpris qu’il soit arrivé là ».