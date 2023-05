Une famille gravement intoxiquée au mercure à Roubaix: le bocal était à portée de main des enfants

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pourquoi y avait-il un bocal de mercure dans la cuisine, qui plus est à portée des enfants? Les faits commencent le 29 mars dernier, à deux pas de la frontière avec Mouscron et Estaimpuis, lorsque l’hôpital de Roubaix signale à l’Agence régionale de santé (ARS) que la famille B. et ses neuf enfants ont été contaminés au mercure Début mai, l’état de santé de trois d’entre-eux est toujours préoccupant.