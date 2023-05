Scrabble® fête ses 75 ans !

Le jeu de mots et d’esprit célèbre 75 ans de divertissement dans le monde entier, à l'occasion de la Journée mondiale du Scrabble® le jeudi 13 avril

Développé à l’origine en 1948 par l’architecte américian Alfred Mosher Butts, passionné de lettres et de mots, le jeu rassemble depuis des fans de tous âges, avec plus de 165 millions de boîtes vendues à ce jour. Depuis sa création, le Scrabble® a résisté à l'épreuve du temps, et il est devenu l'un des jeux de société les plus populaires et durables de l’Histoire. Son succès repose sur une vérité simple : le plus important, ce n’est pas le nombre de mots que vous connaissez, mais la manière dont vous les utilisez.