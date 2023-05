Belle histoire: une des juments, affamée et en danger de mort, saisie à Quaregnon vient de donner naissance à un poulain

Début mars, quatre chevaux, affamés et en danger de mort, ont été saisis par des associations sur un terrain envahi de détritus à Quaregnon. L’une des juments, recueillie par l’ASBL Animaux en Péril, montrait des signes d’épuisement. Elle ne pouvait même plus tenir sur ses pattes… Elle n’a malheureusement pas survécu.

Appel aux dons

Les bénévoles de l’ASBL ont alors découvert une incroyable surprise. « Lorsque nous sommes arrivés dans le box, un petit être était allongé à ses côtés… Sofia nous a caché sa grossesse. Notre vétérinaire est arrivé au plus vite pour ausculter maman et son petit bonhomme. Le diagnostic est bon : bébé mange et se porte bien, maman est épuisée et à besoin de reprendre des forces. Un petit miracle de la vie que nous avons décidé de nommer Junaid (prénom d’origine arabe qui signifie guerrier). »