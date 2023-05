Les billets d’avion de 10 à 20% plus chers pour cet été: «Cela devient déjà compliqué si vous voulez partir en Grèce ou en Italie»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Si vous avez déjà réservé vos vacances 2023, cela n’a pas pu vous échapper : les prix des billets d’avion ont connu une augmentation. Et si celle-ci est un peu noyée dans le cadre d’un voyage à forfait qui comprend le vol, l’hébergement et la restauration, pour ceux qui réservent leurs vols secs, la hausse peut surprendre.

Ainsi, globalement, l’augmentation est de 10 %. « Elle suit l’inflation », note-t-on chez le tour opérateur TUI « Que ce soit pour les voyages à forfait ou les vols secs ». « Mais cette augmentation peut atteindre 20 à 50 % selon les destinations », indique Damien Marechal, de l’UPAV (L’Union professionnelle des agences de voyages). « Pour les vols des compagnies régulières, c’est la loi de l’offre et de la demande qui prime et donc, plus l’avion se remplit, plus les places restantes deviennent chères ».