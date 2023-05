Des Allemands et des Néerlandais poursuivis pour deux plantations de cannabis dans l’Eifel

Six prévenus, trois ressortissants des Pays-Bas et trois Allemands, étaient cités à comparaître lundi devant le tribunal correctionnel d’Eupen. Il leur est reproché d’avoir exploité deux plantations de cannabis sur le territoire des communes de Burg-Reuland et Saint-Vith, en province de Liège.

Si pour l’un des prévenus, le parquet demande son acquittement, faute d’élément, le ministère public est d’avis que les cinq autre comparses sont mêlés à la création et à l’exploitation des deux plantations découvertes dans le sud de la Communauté germanophone.