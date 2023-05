Vous aimez les histoires d’amour? Le premier salon de la romance de Belgique est organisé ce week-end à Mons!

Cette année, l’ASBL Mon’s Livre a décidé d’élargir ses activités en lançant la première édition du salon de la Romance « Love Story » en Belgique.

Il s’agit d’un salon uniquement dédié à la romance, genre occupant une place centrale dans la littérature contemporaine aujourd’hui. Grâce à la campagne de crowdfunding réalisée avec succès en 2022, cet événement verra le jour et se déroulera le 13 mai de 14h à 20h et le 14 mai de 10h à 18h. Romance contemporaine, New romance, Romantasy ou encore romance érotique, il y en aura pour tous les goûts !