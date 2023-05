Guerre en Ukraine: c’est de plus en plus la panique autour de la centrale nucléaire de Zaporijia, «une explosion de vapeur peut se produire et libérer des matières nucléaires»

Que se passe-t-il réellement à la centrale nucléaire de Zaporijia ? L’Agence Internationale de l’Énergie Atomique se dit préoccupée par la sécurité nucléaire du site en raison des combats entre Russes et Ukrainiens. « La situation devient de plus en plus imprévisible et potentiellement dangereuse », a notamment déclaré samedi Rafael Grossi, directeur de l’AIEA.

Même son de cloche du côté de Joannes Laveyne, spécialiste de l’énergie à l’université de Gand : « Le problème est que nous savons peu de chose sur l’état réel de la centrale nucléaire. Ce que nous savons, c’est que les six réacteurs nucléaires sont à l’arrêt et ne produisent donc plus rien, mais qu’ils doivent encore être refroidis », indique-t-elle auprès du NB.