Le Malmundarium accueillera samedi la fête aux langues de Wallonie

Après Namur, Liège, Charleroi, Couillet et Marche, pour sa 8e édition, la Fête aux langues de Wallonie fera escale à Malmedy, à l’occasion du 125e anniversaire du Royal Club Wallon. L’événement, créé en 2015, est né d’une initiative d’associations qui promeuvent le développement et la diffusion des langues régionales de Wallonie et est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Un patrimoine qui disparaît

Les langues régionales sont en perte de vitesse en Wallonie depuis près d’un siècle et ce mouvement s’accélère dramatiquement avec la rupture de la transmission intergénérationnelle. De nombreuses personnes et associations tentent de ralentir, sinon d’inverser ce mouvement qui risque de faire sombrer dans l’oubli un patrimoine linguistique et culturel séculaire.