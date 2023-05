«Notre maison a un taux d’humidité de 92%, il faut nous aider»: Carine et Brigitte cherchent de la main-d’œuvre gratuite à Philippeville (photos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En 2017, Brigitte et Carine ont acheté une maison dans le parc résidentiel du Bois de Roly (Philippeville). Très vite, le couple s’est rendu compte de son erreur. Le taux d’humidité dans la maison est rapidement monté à 93 %.

Il y a six mois, on vous signalait dans nos pages que les deux femmes avaient payé cette maison 165.000 €, hors frais de notaire. Mais lors de leur achat, elles ne savaient pas que la maison était restée 14 ans à l’état de gros œuvre ouvert et que le terrain sur lequel leur bien a été construit était toujours gorgé d’eau.