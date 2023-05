De Catillon-sur-Sambre au festival de Cannes, l’incroyable itinéraire de Trystan coiffeur

Il n’a que 24 ans et est à la tête de deux salons de coiffure. Trystan Dipayen a grandi à Catillon-sur-Sambre, à une quarantaine de kilomètres de Cambrai, et réalise aujourd’hui son rêve : vivre de sa passion, la coiffure. « Pour moi, c’est plus que des cheveux, c’est une forme d’art, c’est un style de vie », affirme le jeune homme.

Il a été formé à l’Université des métiers et de l’artisanat de Caudry, avant de rejoindre la capitale et d’y travailler, notamment sur les Champs-Élysées. Mais c’est à Caudry qu’il a ouvert son premier salon, il y a trois ans. « Je suis attaché à ma région, assure-t-il. Ici, il y a un esprit familial dans l’équipe. Il n’y a pas de barrière entre patron et salariés, ni entre salariés et clients. Je n’aurais pas pu créer ça ailleurs. »