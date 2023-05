Les vacances à la mer du Nord de Fabian, Stéphanie et leurs trois enfants, de Musson, ont viré au cauchemar: «On était en confiance, puis le doute s’est installé»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Comme beaucoup de monde, Fabian Simon a rejoint un groupe Facebook de réservations de biens à la mer du Nord, un groupe suivi par des milliers membres. Un site qu’il estimait donc sérieux. Il y poste une annonce, et dans l’heure qui suit, déjà une proposition ! Une chance, se dit-il, de trouver encore quelque chose en dernière minute, pour une famille avec trois enfants et deux chiens.

« On était super contents d’avoir quelqu’un qui nous accepte ! »

La conversation, toujours par messenger, se poursuit avec Stéphanie. « Christine R. (nom de profil) m’envoie les photos. Magnifiques. Elle demande 540 euros pour la semaine et 300 euros de caution. Elle suggère de verser un acompte de 280 euros pour bloquer les dates, sur un compte belge dont elle est titulaire. Donc, on ne se tracasse pas, on le fait le 3 avril. On signe un contrat de location et elle nous renvoie le contrat signé par son mari dont elle nous dit qu’il est le propriétaire des lieux. »