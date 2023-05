Laffite Automobili : bon sang ne saurait mentir

Dans la galaxie des startups ayant l’ambition de lancer une hypercar électrique, en voici une à qui nous souhaitons de pouvoir concrétiser ses objectifs, ne serait-ce que pour l’ADN qu’elle reçoit de son cofondateur. En l’occurrence, Bruno Laffite, ancien pilote de son état, et surtout (sans manque de respect pour son propre parcours) neveu d’un grand nom de la F1 et du sport en général : Jacques Laffite. On soulignera tout de même que Bruno n’en est pas à son coup d’essai, puisque l’entreprise qu’il dirige avec son ami de toujours, Pascal Cohen, a déjà une solide expérience dans l’ingénierie des hypercars. Cela a débouché en 2019 sur la production en très petite série d’un SUV coupé de 720 ch. Aujourd’hui, ce sont trois modèles que Laffite Automobili vient de dévoiler en marge du GP de Formule 1 de Miami.

Sur trois terrains

Tous dessinés par GFG Style, le bureau fondé par le maître Giugiaro et son fils après avoir quitté Italdesign, les trois modèles sont à classés dans les hypercars électriques. Chacun rend hommage à une discipline. Avec son look de Proto, la LM1 évoque bien évidemment les 24 Heures du Mans. Elle revendique 1.167 ch et 2.500 Nm répartis entre les 4 roues, 350 km/h en pointe, et promet le 0-100 km/h en 1,9 secondes. On passe au monde du rallye-raid avec le Atrax, gros bébé de 2.200 kilos capable de filer aussi vite sur route que dans les dunes grâce aussi à 4 roues motrices, qui se partagent 1.151 ch et 2.500 Nm. Enfin, notre préférée : la Barchetta. Avec sa double bulle, son Halo façon Formule 1 et ses deux arches flottantes, elle est absolument spectaculaire, et reflète parfaitement le style Giugiaro. C’est la moins puissante du lot (586 ch, 990 Nm), mais c’est celle-là qu’on veut. Hélas, peu de chances que nous soyons parmi les « élus », qui recevront l’un de ces bolides produits chacun entre 24 et 26 exemplaires.