Réforme de la fiscalité automobile : la « taxe au poids » entérinée

Précisons avant toute chose que cette réforme, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2025, ne concerne que la TMC (Taxe de Mise en Circulation), due à chaque nouvelle immatriculation. La taxe de roulage annuelle restera quant à elle inchangée. Alors, quoi de neuf ? Comme il en avait été question, aux critères de puissance, de CO2 et type de « carburant », s’ajoutera dans le calcul le critère du poids du véhicule.

En clair

Comme actuellement, la TMC « de base » sera donc plus ou moins élevé selon la puissance du moteur. Ce premier chiffre sera multiplié par un autre relatif au poids. Si un véhicule est plus lourd que la moyenne des véhicules vendus l’année précédente, la taxe augmente. Dans le cas contraire, elle diminue. Même principe pour le multiplicateur « CO2 » appliqué aux véhicules non électrifiés. Vient le « coefficient carburant ». Pour les essence et les diesel, on multiplie par 1. Donc rien ne change. La taxe est en revanche diminuée pour les hybrides (coefficient de 0,8), et encore plus pour les électriques, avec des coefficients variant selon la puissance. La réduction peut aller jusqu’à 91% pour une électrique de moins de 120 kW, qui compense donc ainsi l’augmentation due au poids. A notre avis, ce nouveau calcul est assez bien pensé, puisque par exemple, il ne favorise pas aveuglément un SUV de 2,5 tonnes et 500 ch, au prétexte qu’il est électrique. Par ailleurs, soulignons que les familles nombreuses et les familles recomposées comptant au-moins trois enfant, qui doivent par définition acheter des véhicules plus grands et plus lourds, pourront profiter d’une réduction de 100€ sur la TMC, cela pour un véhicule compris entre 1.838 et 2.750 kilos.