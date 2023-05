«Ennuyeux», «Pas cool», «Merdique»: les utilisateurs sont contre cette nouveauté sur Google!

Sur Twitter, les utilisateurs du service Gmail sont déçus. La raison ? Des pubs apparaissent désormais entre leurs e-mails. Une nouveauté qui pose problème, puisqu’il est plus difficile de s’y retrouver entre les mails et lesdites publicités.

Google parle d’une expérimentation de ses formats : « Nous expérimentons toujours des formats et travaillons sur des moyens d’aider les gens à découvrir et à se connecter avec de nouvelles entreprises (…) Nous avons déployé des publicités intégrées dans l’onglet Promotions l’année dernière sur mobile et le mois dernier, nous avons également étendu nos annonces sur ordinateur ».