Mansory signe un modèle unique (Dieu merci…)

Mansory. Un nom qui ne dit pas grand-chose aux communs des mortels, probablement – justement – parce qu’ils font partie des communs des mortels. Fondée en 1989 et établie en Allemagne, Mansory est ce qu’il y a de plus exclusif en matière de tuning. Quand on est très riche, qu’on trouve qu’une Bugatti n’est pas assez exclusive ni assez ostentatoire, et qu’on a un sens très particulier du bon goût, on emmène sa voiture chez Mansory. Et l’entreprise se fera un plaisir de doubler le prix de la voiture rien qu’en transformations, même si on parle d’une Chiron à 3 millions d’euro.

Perte de garantie

On parle donc le sommet du bling bling automobile, ce qui ne plait pas forcément aux constructeurs. On sait par exemple que les clients Rolls-Royce sont prévenus : s’ils emmènent un de leurs modèles chez Mansory, la garantie est caduque. Aujourd’hui, nous nous demandons ce qu’on ressenti les gens de Ferrari en découvrant ceci sur le net. Ceci, c’est la F8XX Spider Tempesta Turchese, ce qui veut dire « tempête turquoise ». Un nom on ne peut plus premier degré, comme vous pouvez en juger. Bien que les innombrables appendices en carbones font partie du « kit de base» créé pour la Ferrari F8 Spider, Mansoury précise que cette livrée turquois restera un exemplaire unique. C’était la bonne nouvelle du jour.