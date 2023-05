Bientôt un terminus pour bus électriques de la Stib près de la cathédrale des Saints Michel et Gudule

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Soucieuse d’apporter sa contribution à la lutte contre le réchauffement climatique et aussi à l’amélioration de la qualité de l’air, la Stib modernise sa flotte depuis des années afin de la rendre moins polluante et plus respectueuse de l’environnement.

« À terme, l’objectif est de rendre notre flotte de bus entièrement électrique », explique à La Capitale, Françoise Ledune, porte-parole de la Stib. « Pour le moment, c’est déjà le cas de la ligne 33, qui va au Sablon, et de la ligne 37 (Albert-gare de Linkebeek). »