«Si on gagne, je fais le tour de mon immeuble à poil»: un supporter de Lyon se lance un défi alors que son équipe est menée 1-4… et assume! (vidéo)

L’Olympique Lyonnais a créé un immense exploit ce dimanche, en remontant un handicap de trois buts pour finalement s’imposer contre Montpellier. Menés 1-4, les Gones sont remontés grâce à un quadruplé d’Alexandre Lacazette et un but de Dejan Lovren pour l’emporter in extremis 5-4… et faire regretter un de leurs fans qui a parlé trop vite.

« Si on gagne 5-4 je fais le tour de mon immeuble à poil », a tweeté un jeune supporter. Qui a ensuite assumé ses paroles, à la grande surprise de tous. « Si on ne finit pas en Coupe d’Europe avec ça », a ensuite rétorqué un autre internaute, qui a publié la vidéo du jeune homme en train de courir nu en bas de son immeuble.