La Haute École Galilée à Schaerbeek prépare un transfert de départements vers l’Ephec

Le transfert, qui a reçu l’aval de l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur (Ares) et du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ne devrait pas occasionner de problèmes pour les étudiants, selon M. Smets. «Il n’y aura pas de différence fondamentale, les formations seront maintenues dans les sites existants», ajoute-t-il. Selon lui, c’est même la volonté d’offrir plus de services transversaux aux étudiants qui a motivé le transfert, les deux hautes écoles disposant toutes deux d’atouts que cette passation devrait mettre davantage en valeur.