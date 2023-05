Comment les chaussures de Decathlon naissentà Wattrelos

Elle est gardée dans un carton, à l’abri des regards. Il y a du secret industriel dans cette chaussure que tient Sébastien Dollet, responsable de la conception à la direction industrielle footwear de Decathlon. « C’est avec elle que Yoann Kowal a couru le Marathon de Paris ! » Le champion a eu droit à un traitement de faveur : la paire qu’il portait, conçue à Wattrelos dans le centre dédié au chaussant de l’enseigne de sport, était quelques dizaines de grammes plus légère que le modèle de série, la KD900X, que le coureur lambda peut s’offrir. Avec un tel athlète, comme avec le tennisman Gaël Monfils, « on travaille dans la co-conception. Ils nous apportent les besoins des super-experts », dont profitent les sportifs ordinaires.

Sébastien Dollet, directeur de la conception, avec dans les mains la semelle d’une chaussure de running conçue à Wattrelos. - Photo Stéphane Mortagne