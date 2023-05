Guerre en Ukraine: Moscou tente de recruter des travailleurs d’Asie centrale pour le front

Les recruteurs de l’armée russe visiteraient des mosquées et des centres d’immigration pour cibler des immigrés venus d’Asie centrale. « Les membres du personnel des centres qui parlent ouzbek ou tadjik tentent régulièrement de recruter des immigrés », peut-on lire dans la publication du ministère.

Les recruteurs promettraient des bonus d’inscription de 2.390 dollars et des salaires allant jusqu’à 4.160 dollars par mois. Ils offriraient également un accès à la citoyenneté russe plus rapide, passant de cinq ans à un an, voire six mois.