La phase test de deux rues scolaires à La Louvière prolongée

Dans le cadre de la Semaine de la mobilité 2022, la Ville de La Louvière avait réalisé un premier test de rue scolaire autour de deux écoles de l’entité : en l’occurrence l’école de la rue des Briqueteries à Saint-Vaast et celle de la rue des Écoles à Haine-Saint-Paul.

Pendant cette semaine il y a un an, les voiries dans lesquelles sont situées ces écoles avaient été fermées à la circulation des véhicules motorisés à l’heure de la rentrée et de la sortie des classes, soit 45 minutes réparties avant et après. La rue scolaire se matérialise par une barrière mobile mentionnant le projet.