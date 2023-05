Lasne adhère à la plateforme du Service Citoyen

Le Service Citoyen est proposé aux 18-25 ans pour une durée de 6 mois et leur permet de participer à un projet utile à la collectivité dans différents secteurs tels que l’aide à la personne, l’accès à la culture et à l’éducation, l’environnement et le développement durable ou l’éducation par le sport. Chaque année, plusieurs promotions débutent à quelques mois d’intervalle. Chacune est composée de 25 jeunes d’origines sociales et culturelles différentes.

Ces jeunes pourront également suivre des formations (brevet des premiers soins de la Croix Rouge…) et seront rémunérés via une indemnité journalière.