Aux Bons Villers, la liste et le traitement appliqué aux voiries jusqu’en 2030 seront connus avant la fin du mois

La Commune avait sollicité la population pour l’aider à dresser l’état des lieux, avec photos et localisations précises. Cet appel du pied a finalement eu peu d’écho. Le service des Travaux et la plateforme « Fix My Street » ont récolté de nombreux commentaires… « Mais quelques dizaines à peine de réponses contextualisées », précise Justin Art, en charge de la Communication des Bons Villers.

Bref, peu de retours constructifs. Accompagnés par le service Travaux, Philippe Jeunaux, l’échevin des Travaux et des Voiries et Jean-Jacques Allart, chargé de l’Urbanisme et l’Aménagement du territoire, ont parcouru l’ensemble « du circuit ». Comprenez ici les 148 km de voiries.