Seb la Frite, Léna Situations, Inoxtag: les Youtubeurs et leurs défis de l’extrême (vidéos)

Aujourd’hui, Inoxtag est en plein entraînement. Récemment, il est parti en Islande pour explorer un glacier et s’est essayé aux joies de la randonnée avec le youtubeur Manga Workout. L’influenceur veille également à récolter des fonds pour son projet. Sa vidéo sur le toit du monde devrait coûter plus de 500000€, comme il l’a révélé sur Twitch au micro de Samuel Etienne.

Inoxtag surfe ainsi sur cette tendance qui gagne les créateurs de contenu et qui consiste à se glisser dans la peau d’un aventurier pour relever des défis périlleux. La star du Web Léna Situations avait lancé le mouvement il y a un an, avec une vidéo où elle gravissait le Kilimanjaro aux côtés de son compagnon youtubeur, SEB (anciennement Seb la Frite).

Aborder les enjeux climatiques

Mais au fond, quelles sont les motivations de ces influenceurs ? Faire parler d’eux ? Se dépasser ? Explorer de nouvelles contrées ? Partager leur expérience avec leur communauté ? Pour le chéri de Léna Situations, SEB, la raison est sensiblement différente. Il y a un mois, le vidéaste aux 5millions d’abonnés publiait sur sa chaîne un documentaire d’une heure consacré à son périple au Kirghizistan, et plus particulièrement à l’exploration d’un glacier. « Pourquoi le Kirghizistan ? D’abord, parce qu’on ne le situe pas trop, on ne sait pas dire le nom », explique-t-il à Konbini. Avant d’ajouter : « Ce docu, c’est une belle porte pour parler d’enjeux climatiques. » Tout au long de son voyage, le youtubeur sensibilise le public à la fonte des glaces dans les montagnes d’Asie centrale. Un message « utile », selon le jeune homme de 27 ans, qui souhaite se servir de son « influence » au profit de la cause environnementale.