Deux jeunes vont lancer un bar éphémère en été sur le site de la Bouxherie à Theux

Racheté voici plusieurs mois déjà par des promoteurs régionaux, le quartier de la Bouxherie devrait prochainement subir une importante transformation. Une réhabilitation du site est prévue et on compte y installer des logements, un resto, un espace commercial, une crèche… Avant tout cela, le quartier va accueillir un bar éphémère durant six semaines en été. Entre le 14 juillet et le 27 août, le bar « La Rive » y sera installé. Un super-projet mené par deux jeunes Theutois, Louise Compère et Hugues Moreau, qui ont eu l’accord des propriétaires.