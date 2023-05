«Rendez-vous au jardin» de retour à Louvain-la-Neuve les 10 et 11 mai

Après une première édition couronnée de succès en 2022, la Gestion Centre-Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve (GCV) remet le couvert cette année. Les 10 et 11 mai, l’ASBL sort de ses bureaux pour partir à la rencontre des visiteurs locaux lors de son événement intitulé « Rendez-vous au jardin ». Durant deux jours, la GCV installe un mini-jardin en ville avec de la vraie pelouse et du mobilier pour se poser et elle présentera à travers des panneaux d’exposition et différents ateliers son rôle auprès des acteurs du centre-ville et ses projets en faveur du développement urbain. Il s’agit en quelque sorte d’un mini-happening pour promouvoir l’ASBL qui existe depuis 15 ans maintenant.

Cette action de promotion et de sensibilisation a débuté en 2021 dans le but de rendre les centres-villes attrayants dans un contexte morose. Pour créer cette approche, les Gestions Centre-Ville présentes en Wallonie ont choisi une thématique commune, celle de la Nature en ville. Durant tout le mois de mai, différentes initiatives seront organisées dans les 14 centres-villes membres Réseau Centres-Villes Wallonie (RCVW). Cette action est amenée à être reconduite chaque année à la même période.

En ce qui concerne Louvain-la-Neuve, la Gestion Centre-Ville invite les passants les 10 et 11 mai à profiter d’un coin de verdure installé sur la place de l’Université : au total, pas moins de 150m² de pelouse entourés de plantes et de fleurs sauvages avec quelques mobiliers en bois pour se poser. C’est aussi une belle occasion d’accueillir des acteurs avec qui elle collabore le reste de l’année et de les mettre en lumière. L’alimentation durable, autonome ainsi que l’évolution des commerces sont des questions auxquelles elle souhaite sensibiliser le public lors de cette seconde édition. La Maison du Développement durable et La Dalle 1348 seront donc à ses côtés durant ces deux jours. Elle accueillera également Adalia, une ASBL qui œuvre pour des espaces verts sains, conçus et gérés dans le respect de l’environnement et de la nature.