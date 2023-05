Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Denis Verbois, un habitant d’Arquennes, poussait un coup de gueule dans nos colonnes il y a quelques semaines. Et pour cause, il n’en peut plus de l’état de la nationale 27. La portion qui va rejoindre le Brabant Wallon est en effet en bien piètre état. Nids-de-poule et ornières obligent au zigzag, abîmant au passage les véhicules. « Je pense que j’ai récemment cassé des coupelles d’amortisseur sur cette route. On entend tout, des pneus crevés, certains riverains ont eu leurs vitres pétées par des cailloux projetés… »