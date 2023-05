Un homme abattu lors d’une perquisition à Gand ce lundi matin: l’individu décédé avait un lien avec le milieu de la drogue

Les circonstances font encore l’objet d’une enquête, mais l’incident s’est produit lundi matin dans un immeuble de l’avenue Franklin Roosevelt. Le parquet de Flandre orientale avait précédemment indiqué qu’il s’agissait d’une fusillade lors d’une perquisition dans une habitation.

« Au cours de cette intervention, un ou plusieurs coups de feu ont été tirés et une personne a été touchée. L’homme est décédé sur place. Le parquet a ouvert une enquête et a réquisitionné un juge d’instruction, un médecin légiste, un expert en armes et le laboratoire. Ils se sont tous rendus sur place », apprenait-on.