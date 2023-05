Le regard d’Emiliano Bonfigli: «Le titre, le dernier défi de Toby Alderweireld»

Quelques semaines après la Coupe du Monde au Qatar, Toby Alderweireld avait finalement pris la décision d’arrêter sa carrière chez les Diables rouges après 127 caps et 5 buts inscrits. À l’époque, il avait expliqué qu’il voulait désormais passer plus de temps avec sa famille. Il est vrai qu’avec 3 Coupes du monde et 2 championnats d’Europe, ses entre-saisons étaient jusqu’alors bien chargés. Ce n’était pas la seule raison de son retrait international.

Toby Alderweireld voulait désormais choisir ses objectifs. Il avait surtout un dernier rêve à accomplir avant la fin de sa carrière : ramener le titre de champion dans sa ville, à Anvers. Né il y a 34 ans à Wilrijk, le défenseur central a usé ses premiers crampons sur les pelouses du Germinal Ekeren d’abord, puis du Germinal Beerschot ensuite. Depuis toujours, il est un amoureux de sa ville. Sur son avant-bras, l’impressionnante Cathédrale Notre-Dame d’Anvers est tatouée. Sur l’autre bras, une citation figure en anglais : « Chaque jour, je me rapproche de la maison où je suis né ». Depuis son retour en Belgique, Alderweireld est donc en mission. Sa joie lors de la finale de la Coupe de Belgique il y a un peu plus d’une semaine était éloquente. Ce trophée ne l’a pas rassasié pout autant. Après une petite saison en Pro League, il n’est déjà plus qu’à 4 matches d’un titre de champion avec l’Antwerp. Le Great Old vient en tout cas de frapper un grand coup en prenant la tête des Champions Play-offs. Ce sera incertain jusqu’au bout, mais les Anversois ont peut-être pris un avantage psychologique. À voir…