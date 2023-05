La République est «nécessaire, vitale, juste», dit Macron lors de l’hommage à Jean Moulin

Le chef de l’Etat a associé le nom de l’ancien préfet et chef de la résistance mort en 1943 sous la torture à l’historien Marc Bloch, aussi torturé puis fusillé en 1944 : « Moulin et Bloch nous disent que la République française n’est par définition ni bonne ni mauvaise, elle est nécessaire, vitale, juste ».

Il a raconté : « Dans des cellules, à sept ou huit je me demande encore aujourd’hui comme ils pouvaient tenir 24 heures sur 24. Le soir on se couchait par terre, on se battait contre les punaises ».

Mais « le plus terrible c’était le matin quand il y avait ces appels de prisonniers et que l’appel se terminait par la formule ‘avec bagages’ ou ‘sans bagages’», a relaté Claude Bloch. « Quand c’était ‘sans bagages’, on savait que cela voulait dire qu’on allait quitter la prison et être fusillé dans la journée » sinon « c’était pour être transféré ailleurs ».